انطلاق برنامج أخلاقيات البحث العلمي لأعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الفيوم

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات "برنامج أخلاقيات البحث العلمي" لأعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الفيوم، والذي يعقد بالمركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، والتي تستمر خلال الفترة من 22 - 24 أكتوبر 2024 م.

حيث قام الدكتور عرفه صبري حسن بإلقاء محاضرة عن أخلاقيات البحث العلمي تحدث فيها عن تعريف الأخلاق، والمصادر التي نستمد منه الأخلاقيات، ومفهومها في البحث العلمي، والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الباحثون، وغيرها من النقاط المتعلقة بها.

ومن الجدير بالذكر أن المتدربين قد أشادوا بمحتوى البرنامج والمعارف والمهارات المقدمة لهم وهو ما يثري ويسهم إيجابيًا في سلوكياتهم وحياتهم الجامعية والبحثية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وإشراف الدكتور صلاح الدين إمام، مدير المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

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