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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. جامعة المنيا تُطلق فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة"

ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»

غداً....جامعة المنيا
غداً....جامعة المنيا تُطلق فعاليات مبادرة " 100 يوم رياضة"
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أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن إطلاق الجامعة غداً،  لمبادرة " 100" يوم رياضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتي تُنفذ في إطار اهتمام القيادة السياسة ببناء الإنسان المصري، ووضع تنمية القدرات البشرية على رأس قائمة الأولويات الوطنية لتنمية، وتطوير شباب مصر، شباب الجمهورية الجديدة، وحرص وزارة التعليم العالي برعاية الدكتور ايمن عاشور على تتنفيذ تلك المبادرات بالجامعات المصرية

أوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز النشاط البدني؛ لتشجيع وممارسة الرياضة، ورفع معدلات النشاط البدني لطلاب الجامعات المصرية، وبما يسهم في تحسين الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وكذا تعزيز روح الفريق، والقيم والمبادئ السامية للرياضة، وتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي ونشيط، مشيراً سيادته باستمرار فعاليات تلك المُبادرة على مدار العام الجامعي.

تبدء اولى أنشطة وفعاليات هذه المبادرة بجامعة المنيا بـ"مارثون" لجميع منتسبي الجامعة، بمُشاركة قيادات الجامعة، بحضور ومشاركة رئيس الجامعة، والدكتور ايمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وعمداء ووكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام، والسادة أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بكليات وإدارات الجامعة وطلاب جامعة المنيا .

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