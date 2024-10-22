دوري الأبطال.. إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة آيندهوفن

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الرسمي الذي يخوض مواجهة آيندهوفن الهولندي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة الأوروبية.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة آيندهوفن

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: إيمري، جواو نيفيس، فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، لي كانج إن، برادلي باركولا.

يسعى باريس سان جيرمان إلى تحقيق الانتصار لتعزيز موقفه في البطولة واستمرار المنافسة على التأهل إلى الأدوار النهائية.