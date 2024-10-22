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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

من أسرة "Galaxy Z".. سامسونج تطرح هاتفًا جديدًا قابلًا للطي

سامسونج قابل للطي
سامسونج قابل للطي
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كشفت سامسونج عن هاتفها الجديد القابل للطي من أسرة هواتف "Galaxy Z" المتطورة، والذي حصل على قدرات تصوير فائقة.

يأتي هاتف Galaxy Z Fold Special الجديد بهيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، أبعاده (157.9/142.6/5.6) ملم، وزنه 236 غ، وحمي بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المضاد للصدمات والخدوش.

وشاشته الأساسية أتت Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X، مقاس 8.0 بوصة، دقة عرضها (1968/2184) بيكسل، معدل سطوعها يضل إلى 2600 شمعة/م تقريبا، أما شاشاته الخارجية فجاءت Dynamic LTPO AMOLED 2X، مقاس 6.5 بوصة، دقتها (2520/1080).

Galaxy Z Fold قابل للطي سامسونج والذي حصل على قدرات تصوير فائقة