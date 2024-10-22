من أسرة "Galaxy Z".. سامسونج تطرح هاتفًا جديدًا قابلًا للطي

كشفت سامسونج عن هاتفها الجديد القابل للطي من أسرة هواتف "Galaxy Z" المتطورة، والذي حصل على قدرات تصوير فائقة.

يأتي هاتف Galaxy Z Fold Special الجديد بهيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، أبعاده (157.9/142.6/5.6) ملم، وزنه 236 غ، وحمي بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المضاد للصدمات والخدوش.

وشاشته الأساسية أتت Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X، مقاس 8.0 بوصة، دقة عرضها (1968/2184) بيكسل، معدل سطوعها يضل إلى 2600 شمعة/م تقريبا، أما شاشاته الخارجية فجاءت Dynamic LTPO AMOLED 2X، مقاس 6.5 بوصة، دقتها (2520/1080).