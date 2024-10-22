دوري أبطال أوروبا.. موتا يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة شتوتجارت

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، التشكيل الرسمي للفريق الذي سيخوض مواجهة شتوتجارت الألماني، والتي تقام بعد قليل على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

يدخل يوفنتوس المباراة محتلاً المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعد أن حقق الفوز في الجولتين السابقتين. حيث انتصر على آيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، ثم تفوق على لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية.

يسعى يوفنتوس لمواصلة سلسلة انتصاراته وحصد نقاط المباراة لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.