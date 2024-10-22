محافظ قنا يشارك في فاعليات برنامج المائدة المستديرة للدراسة المكتبية

شارك الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اليوم فى فاعليات برنامج المائدة المستديرة للدراسة المكتبية - بمكتبة مصر العامة لعرض ومراجعة مخرجات الدراسة المكتبيه لمحافظة قنا وآليات العمل على سد الفجوات بها، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من منظمات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال ماهر الجميل مدير عام مؤسسة ال قرة للتنمية المستدامة، وعمر عبد الوهاب منسق محافظة قنا.

ناقشت المائدة مراجعة سريعة لهيكل الدراسة الذي يمكن تطويره بصورة أفضل، والوقوف علي الفجوات التي يمكن تحفيز الشباب على العمل بها بالمحافظة، وأهم التدريبات المهنية التي يحتاج إليها شباب المحافظة خلال الفترة القادمة، وكذا أهم المشروعات التنموية التي تحتاجها المحافظة، وآليات التحول للمشروعات الخضراء، ونشر ثقافة الخضرنة بين المشروعات والشباب، وتأسيس لجنة استشارية متعددة التخصصات من "المحافظة، المجتمع المدني، رجال الأعمال، النواب، الاعلام المحلى"، وحصر الفرص الإستثمارية الموجودة بمحافظة قنا، وعوامل جذب الإستثمار، وعدد من الخدمات المالية وغير المالية وكيفية وصول الشباب لها.

من جانبها اوضحت الدكتورة منال ماهر، أن مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة تهدف إلى دعم جهود التنمية المستدامة في مصر، خاصة التنمية الإقتصادية والاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري وصولاً إلى تعزيز قيمة العمل والإنتاجية من خلال تنمية قدرات الشباب الواعد وتشجيعه على ريادة الأعمال بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.