بقيادة رونالدو.. النصر يتخطى عقبة استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

نجح فريق النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في تحقيق الفوز على استقلال طهران الإيراني بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد راشد معقل نادي شباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة مجموعة الغرب.

تقام مباراة استقلال طهران والنصر على ملعب محايد هو استاد راشد الخاص بنادي شباب الأهلي بدبي، وذلك بعد قرار نقل المباراة بسبب الأوضاع الحالية في إيران.

مباراة النصر ضد استقلال طهران

شارك رونالدو أساسيًا في تشكيل النصر أمام استقلال طهران، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد محاولات عديدة من رفاق رونالدو لهز شباك استقلال طهران، الذي أعلن منذ أيام قليلة تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا له.

في الشوط الثاني، استمرت محاولات النصر في تسجيل هدف الفوز، حتى الدقيقة 81 عن طريق المدافع الإسباني إيمريك لابورت، الذي سجل الهدف من رأسية، بعدما ارتدت الكرة من حارس الفريق الإيراني الذي تصدى لتسديدة كريستيانو رونالدو الرأسية.

بهذا الفوز، رفع النصر السعودي رصيده إلى 7 نقاط، يحتل بها المرتبة الرابعة في جدول ترتيب مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما جاء استقلال طهران الإيراني سادسًا بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.