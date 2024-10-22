وزارة التضامن الاجتماعي تكرم الفنان أكرم حسني في احتفالية الأب القدوة

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الفنان أكرم حسني خلال احتفالية "الأب القدوة"، وذلك بعد مسلسله الأخير "بابا جه"، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

نشر الفنان أكرم حسني علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة له من التكريم ليشارك بهاجمهوره.

منشور الفنان أكرم حسني

ووجه الفنان أكرم حسني الشكر إلي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد تكريمه من قبل الوزارة خلال احتفالية الأب القدوة.

أكرم حسني أثناء التكريم

جاءت رسالة الفنان أكرم حسني "شكراً معالي وزيرة التضامن الاجتماعي دكتور مايا مرسي علي تكريمي عن مسلسل بابا جه في احتفالية الأب القدوة".

قدم مسلسل"بابا جه"، طرح إيجابي لعلاقة الأب بأبنائه، خاصةً النموذج السلبي والذي تتصاعد به الأحداث وتمر بمنعطفات يدرك بعدها الأب عن انحرافه عن المسار السليم مع ابنته.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، لافيينا نادر، سما ابراهيم، ياسر الطوبجي، تأليف وائل حمدي، والإخراج خالد مرعي.