بسبب حالة الركود.. السيارات تباع بدون أوفر برايس

كشف محمد سلامة، مدير المبيعات بإحد معارض السيارات، عن تراجع الأوفر برايس على العديد من السيارات في السوق المحلية.

وأضاف سلامة لـ"البوابة نيوز"، أن غالبية السيارات المتاحة حاليا أصبحت تباع بالسعر الرسمي بعد اختفاء الأوفر برايس، بسبب تراجع الطلب على السيارات خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن بعض السيارات الأخرى تباع بخصم استثنائي لتنشيط حركة المبيعات وتشجيع المواطنين على الشراء، لافتا إلى أن هناك سيارات تباع بأوفر برايس أيضا، حيث أن آلية السوق تعتمد على العرض والطلب.

وقال أشرف عبد المنعم، رئيس إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن سوق السيارات يمر بحالة من الركود خلال الفترة الحالية مما أدى إلى ضعف المبيعات.

وأضاف عبدالمنعم لـ"البوابة نيوز"، أن الزيادات غير الرسمية والتي تعرف بالأوفر برايس تراجعت بنسبة تصل إلى 60% على جميع السيارات سواء الاقتصادية أو الفارهة، بسبب تراجع حركة المبيعات.

وأوضح أن هذا التراجع لا يؤثر على السعر الرسمي للسيارات، حيث يرتبط "الأوفر برايس" بظروف العرض والطلب، وهي ظاهرة عالمية ليست محصورة فقط في مصر، بينما السعر الرسمي فهو سعر الوكيل المعلن وفقا للتكلفة.

من جهتها، كشفت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع الأسعار غير الرسمية والتي تعرف بالأوفر برايس، على العديد من السيارات المتاحة في السوق المصري بقيمة وصلت إلى 100 ألف جنيه على السيارات الاقتصادية وبنحو نصف مليون جنيه على السيارات الأخرى.

وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، إن الأوفر برايس تراجع على السيارات الاقتصادية في السوق المحلية، وذلك بسبب تراجع المبيعات في الوقت الحالي، وانتظار المستهلكين لمزيد من التخفيضات، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المعارض يقومون بتخفيض الأوفر برايس بسبب التكاليف والمصاريف الشهرية الملزمين بها.