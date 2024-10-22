حزن بالأقصر بعد وفاة مدرسة ألعاب ومحام بشكل مفاجئ أثناء عملهما

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة الأقصر، عقب وفاة مدرسة ألعاب ومحامي، في واقعتين منفصلتين بشكل مفاجئ، أثناء تواجدهما بمقر عملهما، وسرعان ما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء لنعي الفقيدين.

الواقعة الأولى كانت داخل مدرسة الثانوية بنات بوسط مدينة الأقصر، والتي سادت حالة من الحزن والصدمة بين طلابها ومدرسيها بعد وفاة معلمة التربية الرياضية بشكل مفاجئ داخل غرفة الألعاب بالمدرسة أثناء الفسحة.

المعلمة سقطت أثناء الفسحة بشكل مفاجئ

وأوضح شهود عيان، بأن مدرسة التربية الرياضية المتوفاه تدعى "هبة محمد معوض" وتبلغ من العمر 50 عاما، من الفيوم ولكنها عملت بالعديد من مدارس الأقصر آخرها مدرسة الثانوية بنات منذ 3 سنوات، مضيفين أن المدرسة هبة كانت تعاني من مرض السكر والضغط، وكان يظهر عليها ملامح التعب صباح اليوم ولكنها بدأت يومها الدراسي بشكل عادي وحضرت الطابور الصباحي، وقامت بإلقاء التحية والسلام على جميع زملائها وكأنها تودعهم.

وأضاف شهود العيان أنه في أثناء الفسحة، كانت المدرسة متواجدة داخل غرفة الألعاب الرياضية حيث سقطت فجأة على الأرض وسط صدمة من زملائها، وعلى الفور تم طلب الإسعاف والتي أتت لنكتشف أنها قد فارقت الحياة لحظة سقوطها، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد والبكاء أصابت الجميع، خاصة وأن الفقيدة كانت تحظى بحب واحترام الجميع من زملائها المدرسين وطالبات المدرسة.

ونقل مرفق إسعاف الأقصر، جثمان المعلمة، إلى مستشفى الكرنك الدولي التابع لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين التصريح لذويها باستلام الجثمان والدفن، حيث رافقها زملاؤها المدرسون والطلاب الذين احتشدوا في وداعها، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة بمتابعة التحقيقات.

وفاة محام أثناء توجهه لعمله بمحكمة الاستئناف

أما الواقعة الثانية، كانت من نصيب أحد المحامين الذي توفي وهو في طريقه لممارسة عمله، حيث سادت حالة من الحزن بين المحامين بمجمع محاكم الأقصر، عقب الإعلان عن وفاة "على حسين" المحامى بالإستئناف العالى بمجمع المحاكم بالأقصر بشكل مفاجئ، والذي كان فى طريقة لحضور جلسة بالمحكمة وممارسة عمله.

المعلمة هبه