دوري الأبطال.. أرتيتا يدفع بالقوة الضاربة في تشكيل أرسنال لمواجهة شاختار

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه شاختار دونتسك الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة المرتقبة على ملعب "الإمارات" في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث يسعى أرسنال لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة الأوروبية وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل أرسنال أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، ويليام ساليبا، جابرييل ميجاليتش، بن وايت.

خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي.

الوسط الهجومي: لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس.

أرتيتا اختار تشكيلًا قويًا لدعم فريقه في مواجهة شاختار، آملاً في حصد النقاط الثلاث وتعزيز فرصه في التأهل للدور المقبل.