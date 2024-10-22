السوبر المصري.. حسام المندوه يعلن مشاركة الزمالك: "الفرسان جاهزين وبيدربوا استعدادًا للأهلي"

قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات: لم نتحدث حتى الآن عن الانسحاب من مباراة نهائي السوبر المصري، والفريق الأبيض سيخوض المباراة أمام النادي الأهلي يوم الخميس، معقبًا: "الفرسان جاهزين وبيتدربوا بشكل جيد استعدادًا للنهائي".

وتابع المندوه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، كان هناك تحقيق في النيابة اليوم، وتم إحالة الأزمة إلى المحكمة صباح غد الأربعاء في الإمارات، قائلا : «لدينا 10 محامين يتابعون القضية».

وأوضح أن السفارة المصرية تساندنا، وتدعمنا بشكل مستمر، والمسئولون المصريون يتابعونا خطوة بخطوة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تواصل دائم معنا.

وأشار المندوه، إلى أن ما حدث في البداية كان مجرد عصبية زائدة وانفعال غير ناتج عن أي قصد، ونؤكد على الأخوة بين مصر والإمارات، كما نؤكد احترامنا للقضاء الإماراتي وسيادة القانون في الإمارات، كما أننا تم استقبلنا بكل ترحاب من الإمارات منذ لحظة وصول بعثة الفريق إلى البلاد، ولم يحدث أي إساءة معاملة لبعثة الزمالك على الإطلاق كما يتم تردده عبر وسائل التواصل المختلفة.

وأكد أنه تم دفع غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم نيابة عن لاعبي الفريق الأبيض الثلاثة؛ نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد.

ولفت المندوه، إلى أنه غير مسموح وغير مقبول الاعتداء على أي شخص، وقمت مع حسين لبيب رئيس النادي؛ بتقديم اعتذار إلى فرد الأمن المعتدى عليه من قبل لاعبي الزمالك، وهو ما قابله الإماراتي بالترحاب وأقدم على التنازل عن شكواه ضد لاعبي الفريق الأبيض.