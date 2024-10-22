تعرف على تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة ريال مدريد

أعلن التركي نوري شاهين، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود سيرو جيراسي تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة دونيل مالين وجوليان براندت وجيمي جيتينز.

ويتصدر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي ريال مدريد في المركز السابع عشر وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - نيكلاس زوله - نيكو شلوتربيك - رامي بن سبعيني

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - فيليكس نميشا - جوليان براندت

وفي الهجوم: دونيل مالين - سيرو جيراسي - جيمي جيتينز.