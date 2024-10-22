حيثيات الحكم وجلسة لنظر الاستئناف.. محطات في محاكمة المتهمين بفبركة فيديو سحر مؤمن زكريا

أسدلت محكمة جنح الخليفة الستار عن نظر محاكمة خمسة متهمين بفبركة واقعة سحر مؤمن وكريا، بغرض النصب والتربح المادى.

وأودعت محكمة جنح الخليفة اليوم، حيثيات حكمها الصادر، بالسجن المشدد ٣ سنوات لخمسة متهمين في واقعة نشر أخبار كاذبة والشروع في التربح المادى والنصب علي المجني عليه، وكذلك اختراق حرمة الحياة الشخصية، وكفالة مالية ٥٠٠٠ جنيه لكل منهم، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

حيثيات الحكم

وجاء في حيثيات حكمها أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها"، وأن المحكمة اطمأن وجدانها لما جاء من دلائل في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا.

وأضافت حيثيات الحكم، أن "حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وصلاحيتها لحمل لواء الإدانة وكان ضبط المتهمين والجريمة متلبسا بها عدا المتهم حكيم رمضان محمد الذي تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة وكانت المحكمة تطمئن ويسكن في وجدانها صلاحية الأدلة في الدعوى والمتمثلة في أقوال المجني عليه مؤمن زكريا وكلا من زوجته وابن خالتها كشهود في الدعوى وما ورد بتقرير المساعدات الفنية وتحريات المباحث.

قررت المحكمة بمعاقبة المتهمين أمينة كسبان وحكيم رمضان ومحمد عمر عزب ومحمد إمام ورمضان محمد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند اليهم.

الاستئناف على الحكم

وتقدم المتهمون باستئناف على حكم الحبس ٣ سنوات الصادر ضدهم، وحددت محكمة الاستئناف جلسة ٢٩ أكتوبر الجاري لنظره.

مرافعة دفاع مؤمن زكريا

وقال دفاع اللاعب إنهم قدموا مذكرة دفاع بها 11 سند اتهام، أهمها وجود محادثات متبادلة بينت نية المتهمين في ارتكاب الواقعة قبلها بعشرين يوما، بالإضافة إلى تاريخ طباعة الصورة المُدوَّن عليها.

وأضاف أن المتهمة "ا. ك"، طلبت مبلغ ١٠٠ ألف جنيه من أحد البرامج الحوارية، وخرجت على الشاشة بصحبة زوجها المتهم "م ع"، بعدما اتفقا على تصويره خلسة، في المقابر، وأقرت بذلك أمام تحقيقات النيابة العامة.

وقال الدفاع، إن مؤمن توجه إلى المقابر بصحبة أسرته دون حضور أية مشايخ، للاطلاع على السحر بعد التواصل معهم من خلال جار أسرة زوجته بمنطقة الخليفه، وعندما شاهد المتهم "م ع " يقوم بتصويره خلسة ودون إرادته طلب منهم إيقاف التصوير ، ومسح كل الصور وبعد التأكد من أن السحر غير صحيح، وكشف الحقائق، تخلَّص منه.

وأضاف أن مؤمن فوجئ بعد يومين، بانتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد تعرض اللاعب للسحر، وظهور المتهم على أحد المواقع بعد ثلاثة أيام من حضوره للمقابر، ومحاولة ابتزازه، فتوجه لتحرير محضر بالواقعة.

كما وضح الدفاع أنه من الفحص الفني للفيديوهات والمراسلات بين المتهمين أنهم معتمدين ارتكاب الواقعة، ومشاركين فيها، وأضاف أن مالك الاستوديو ليس له علاقة بالواقعة، وثبت حُسن النية لديه بأن قام بطباعة صورة لاعب كرة لمحبيه.



واستكمل أنه تقدَّم بادعاء مدني لهئية المحكمة بتعويض مالي قدره ١٠٠ ألف جنيه وواحد، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وأوضح هيثم الفاوى في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن الاتهامات الموجهة للمتهمين بواقع محضر تحقيقات النيابة هى، الشروع في الاستيلاء على أموال المجني عليه، انتهاك حرمة الحياة الشخصية له، ونشر أخبار كاذبة.

مرافعة محامي المتهمين

تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في واقعة السحر المفبرك للاعب النادى الأهلي لكرة القدم السابق، بمذكرة دفاع تضمنت 22 من الدفوع لإثبات عدم وجود أدلة علي الواقعه وجاء فيه كالاتي:

صرح دفاع المتهمين أنهم تقدموا بمذكرة دفاع تضمنت 22 دفعا، في جلسة سماع امتدت الي55 دقيقة، من أبرزها خلو الأوراق تماما من ثمة دليل إدانة واحد قائلا" حتي تقرير المساعدات الفنية الصادرة من وزارة الداخلية مفهوش ولا تاريخ، حتي التليفون المُحرز شغال حتي هذه اللحظة وثبتنا الكلام ده أمام المحكمة".

وأضاف أن النيابة أحالت المتهمين الخمس، بتهمة واحدة وهي نشر أخبار كاذبة، واستبعدت تهم النصب والابتزاز.

وأوضح دفاع المتهمين أن النيابة قد استبعدت المتهم السادس " ماهر"، منذ بدأ التحقيقات، لعدم ثبوت تورطه في الواقعة.

كما دفع محامي المتهم الرابع ، أن المتهم لا صلة له بالواقعة وما كان الا مجرد وسيط بين زوجته والمتهمين الاربعة.

وأضاف دفاع "محمد امام" المتهم الرابع، في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، أنه دفع في مذكرة الدفاع، أمام هيئة المحكمة، بانتفاء صله المتهم الرابع بالواقعة، وألا وجه حق لإقامة الدعوى تجاهه.

النائب العام

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة بيانا بالقضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تليفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة. كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة. وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.