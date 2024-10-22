"الهلال الأحمر" بالقليوبية ينظم تجربة إخلاء في حالة الأزمات والكوارث

نظم الهلال الأحمر المصري بالقليوبية اليوم، تجربة عملية في المقر العام بمدينة بنها على الإخلاء في حالة حدوث الأزمات والكوارث، للحد من الخسائر التي يمكن حدوثها بما يكفل الحفاظ علي بيئة العمل وسلامة الأرواح، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية بداية التي تشارك فيها الجمعية.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس عبدالحميد رخا رئيس مجلس الإدارة بحضور أميمة طلعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، العقيد أسامة رشاد أحمد مساعد المستشار العسكري لمحافظة القليوبية، الدكتور أحمد عبد الهادي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القليوبية، اللواء عبد اللطيف أبو الخير عضو مجلس ادارة الهلال الأحمر بالقليوبية، الدكتور نجلاء الفرماوي أمين عام الهلال، نهال دوام عضو مجلس الادارة، مصطفى محي الدين المدير التنفيذي.

تضمنت التجربة صوت صفارت انذار لاخلاء المبني وعدم التزاحم وطريقة عمل نقاط للتجميع، وخروج جميع الموجودين لاخلاء الطواريء خارج المبنى، فى فترة زمنية قصيرة.

وشددت أميمية طلعت على اهمية التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الأطراف لتنفيذ المبادرة الرئاسية بداية وتكاتف جميع افراد العمل المجتعمي.

وأكدت أنها تستهدف بالدرجة الاولي بناء الإنسان والحفاظ على الأرواح وهى من الأولويات في بناء الإنسان.

الهلال الأحمر بالقليوبية

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