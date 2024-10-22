هدف من ركلة ركنية.. ميلان يتقدم على كلوب بروج بالشوط الأول

تقدم فريق ميلان الإيطالي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، بهدف للا شيء، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ ميلان المباراة بقوة، وهدد مرمى كلوب بروج بأكثر من كرة، حتى نجح في هز شباك الضيوف، بعد محاولات عديدة.

مباراة ميلان ضد كلوب بروج

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 34 من ركلة ركنية، لتسقط الكرة خلف حارس كلوب بروج في شباكه، ليتقدم ميلان بهذا الهدف.

وشهدت المباراة حالة طرد، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب كلوب بروج رافائيل أونيديكا بعد العودة لتقنية الـVAR، وذلك في الدقيقة 40.

ويأمل الروسونيري تحقيق الفوز على ضيفه البلجيكي، من أجل تصحيح مساره في دوري أبطال أوروبا، حيث تلقى خسارتين حتى الآن في البطولة.

ويحتل ميلان المركز الـ32 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بلا نقاط، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الـ21 وفي رصيده 3 نقاط.