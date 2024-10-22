وزير الخارجية الإيطالي: تخصيص 25 مليون يورو مساعدات إنسانية طارئة للبنان وغزة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه بلاده قررت تخصيص دعم إنساني طارئ بقيمة 25 مليون يورو إلى لبنان وغزة.

وأضاف تاياني - في تصريحات صحفية خلال افتتاح اجتماع مجموعة السبع للتنمية بمدينة بيسكارا الإيطالية اليوم /الثلاثاء/ - إن بلادنا خصصت 10 ملايين يورو إلى لبنان، و10 ملايين يورو كمساعدات إنسانية في غزة، ودعم 5 ملايين يورو لخطة السلطة الفلسطينية للتخطيط لإعادة الإعمار، داعيًا إلى التفكير بتنظيم مؤتمر مثل الذي عقد في أوكرانيا لإعادة الإعمار وذلك من أجل غزة ولبنان.

ويتناول المؤتمر، الذي يستمر لمدة 3 أيام، قضايا الأزمة الإنسانية في الشرق الأوسط والأمن الغذائي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة والبنية الأساسية والاستثمار المستدام والصحة العالمية.