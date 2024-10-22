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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الإيطالي: تخصيص 25 مليون يورو مساعدات إنسانية طارئة للبنان وغزة

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه بلاده قررت تخصيص دعم إنساني طارئ بقيمة 25 مليون يورو إلى لبنان وغزة.

وأضاف تاياني - في تصريحات صحفية خلال افتتاح اجتماع مجموعة السبع للتنمية بمدينة بيسكارا الإيطالية اليوم /الثلاثاء/ - إن بلادنا خصصت 10 ملايين يورو إلى لبنان، و10 ملايين يورو كمساعدات إنسانية في غزة، ودعم 5 ملايين يورو لخطة السلطة الفلسطينية للتخطيط لإعادة الإعمار، داعيًا إلى التفكير بتنظيم مؤتمر مثل الذي عقد في أوكرانيا لإعادة الإعمار وذلك من أجل غزة ولبنان.

ويتناول المؤتمر، الذي يستمر لمدة 3 أيام، قضايا الأزمة الإنسانية في الشرق الأوسط والأمن الغذائي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة والبنية الأساسية والاستثمار المستدام والصحة العالمية.

لبنان غزة أنطونيو تاياني