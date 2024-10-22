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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جَنُوب قطاع غزة

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
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استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم /الثلاثاء/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جَنُوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها: "إن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف عيادة جمعية التوبة في بلدة عبسان الكبيرة".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بَدْء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى نحو 42،718 شهيدًا، و100،282 مصابًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

غزة خان يونس النساء