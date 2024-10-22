"حزب الله" يسقط مسيرة "هرمز 450" فوق بلدة جبشيت ويجبر أخرى على مغادرة الأجواء اللبنانية

أعلن "حزب الله"، اليوم /الثلاثاء/، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" فوق بلدة جبشيت بصاروخ أرض - جو.

وأشار الحزب - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى تصدي وحدات الدفاع الجوي إلى مسيرة "هرمز 450" فوق منطقة الإقليم بصاروخ أرض - جو، وإجبارها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وأضاف الحزب أنه تم استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أطراف بلدة مركبا ومستعمرة "مسكفعام" بالصواريخ، وكذلك في الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة.

من جانبها، أفادت الوكالة اللبنانية بتعرض بلدة عيناثا في قضاء بنت جبيل لغارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الطريق العام في البلدة، وتم قطعها أمام السيارات وفرق التابعة للصليب الأحمر، ما أعاق وصولهم إلى داخل البلدة لسحب جثامين الشهداء ونقل الجرحى، الأمر الذي اضطرهم لمغادرة المنطقة.

كما أغار طيران الاحتلال مستهدفا بلدات مجدلزون، والرمادية، وشبعا، وتبنين، وشقرا، بالإضافة إلى غارة على بلدة عربصاليم على دفعتين، وسلسلة غارات على بلدة حانين، وخمس غارات على أطراف رميش لجهة هرمون وقطمون.