5 سنوات مشدد لتشكيل عصابي تخصص في الحفر والتنقيب عن الآثار بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسحن المشدد 5 سنوات بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار، في نطاق دائرة قسم شرطة الشرابية.

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية سابقة بتهمة التنقيب عن الآثار في منطقة الشرابية .

بتفتيش العقار محل الحفر تم العثور على حفرة بعمق 5 أمتار وقطر 3 أمتار، بداخلها سلك إنارة، والأدوات المستخدمة في الحفر وحبال ثقيلة ومعدات آلية للحفر

وبمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من تهم، اعترفوا بحيازتهم جميع المضبوطات بغرض التنقيب والتربح من خلال ذلك النشاط الإجرامي، ولتحقيق مكاسب وأرباح مالية في أسرع وقت، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.