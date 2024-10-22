"الناتو" يعرب عن مخاوفه جراء التعاون المتزايد بين الصين وروسيا في القطب الشمالي

أعرب رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال روب باور، عن مخاوفه بشأن ما وصفه استمرار الحشد العسكري الروسي في القطب الشمالي، والتعاون العسكري المتزايد بين الصين وروسيا، في منطقة القطب الشمالي.

وقال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأدميرال روب باور -خلال اجتماعات النسخة الحادية عشرة لدول القطب الشمالي، في أيسلندا، بحضور رئيس الدفاع، جوناس جي ألانسون، والرئيس السابق لأيسلندا أولافور راجنار جريمسون، ورئيس جمعية الدائرة القطبية الشمالية ومايكل سفراجا، السفير الأمريكي الجديد للقطب الشمالي، إن الناتو سيدافع عن مصالحه في القطب الشمالي، لدينا مسؤولية حماية جميع حلفائنا، في هذه المنطقة...نريد التمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد والذي يتضمن حرية الملاحة".

وشدد على الموقف القوي لحلف "الناتو" في منطقة القطب الشمالي بناءً على خطط دفاعية جديدة وتدريبات رئيسية وبناء القيادة المشتركة للقوة "نورفولك" لضمان ردع "الناتو" ودفاعه عن شمال الأطلسي بأكمله.

وأشاد بالتعاون الدفاعي الاسكندنافي الوثيق: "الانضمام التاريخي للسويد وفنلندا يجعل الناتو أقوى، أيضًا في الشمال، وحلفاء الشمال يستثمرون بعمق في قدراتهم ومعداتهم".

في اجتماعه مع أولافور راجنار جريمسون، أشاد الأدميرال باور بجمعية الدائرة القطبية الشمالية لكونها مكانًا رئيسيًا لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك الآثار الأمنية لتغير المناخ.

وقال الأدميرال باور: «انخفاض الجليد البحري بسبب تغير المناخ يعني أن طرق الشحن الجديدة تدخل حيز التنفيذ في القطب الشمالي، مما يجعلها ذات أهمية اقتصادية وعسكرية».

وخلال، اجتماعه مع السفير الأمريكي غير المقيم لشؤون القطب الشمالي، مايكل سفراجا، ناقش الأدميرال باور دور الولايات المتحدة كحليف في القطب الشمالي، سواء على الجبهة الدبلوماسية أو عسكريًا، حيث نشر البنتاجون استراتيجية القطب الشمالي المحدثة في يوليو من هذا العام.