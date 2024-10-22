حبس تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط الشرطة بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميليه للواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي 4 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمدينة نصر.

نجحت قوة أمنية في ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" بإستخدام سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم ، وبحوزتهم (2 كارنية ورخصة قيادة "مزورين" - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة" - والسيارة المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.