أغلب مؤشرات البورصات الخليجية تتراجع عند إغلاق تعاملات اليوم

أغلقت أغلب مؤشرات البورصات الخليجية على تراجع اليوم /الثلاثاء/، وذلك في الوقت الذي ألقت فيه التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط بظلالها على أداء مؤشرات البورصات الخليجية والعربية.

واسترد البعض جزء من خسائره التي مني بها الأيام الماضية، حيث تأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

ففي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا 51.32 نقطة ليقفل عند مستوى 11956.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 504 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 165 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 131.85 نقطة ليقفل عند مستوى 26405.18 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8 ملايين سهم.

وفي الإمارات، تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، وسط توقعات بخفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة، وتزايد المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 2.901 مليار درهم، وتكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 7 مليارات درهم، بإجمالي خسائر بلغت 9.901 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.497 مليار درهم، توزعت على 31.332 ألف صفقة..ومع ختام التعاملات تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.23% لمستوى 4467 نقطة، وسط تعاملات بحجم 144.097 مليون سهم بقيمة 326.105 مليون درهم.

وفي عمان، أغلق فيه مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4796.05 نقطة منخفضًا 3.8 نقطة وبنسبة 0.08% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4799.89 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و462 ألفًا و133 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 47.1% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت مليونًا و674 ألفًا و276 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 12.633% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.84 مليار ريال عُماني.

وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، منخفضًا بواقع 33.88 نقطة أي بنسبة 0.32%؛ ليصل إلى مستوى 10573.21 نقطة، وتم خلال الجلسة تداول 109 ملايين و61 ألفا و913 سهما بقيمة 325 مليونا و102 ألف و250.713 ريال؛ نتيجة تنفيذ 11696 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622 مليارا و264 مليونا و983 ألفا و754.650 ريال مقابل 623 مليارا و670 مليونا و291 ألفا و513.560 ريال في الجلسة السابقة.

وفي البحرين، أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.990.11 بانخفاض مقداره 3.37 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ نًظرًا لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع الصناعات.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 789.36 بانخفاض 3.79 نقطة عن معدل إقفاله السابق، وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 465 ألفًا و179 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 122 ألفًا و549 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 50 صفقة.

وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت على تراجع مؤشرها العام 13.06 نقطة بنسبة 0.19% ليبلغ مستوى 7013.85 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الأول 17.98 نقطة بنسبة 0.24% ليبلغ 7512.86 نقطة من خلال تداول 55.7 مليون سهم عبر 5109 صفقات بقيمة 22.4 مليون دينار (نحو 68.3 مليون دولار).

