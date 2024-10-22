إسرائيل: مقتل وإصابة 4 جنود في اشتباكات بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة ثلاثة جنود آخرين من الكتيبة 508 بجروح خطيرة في اشتباكات جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي - في بيان نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم /الثلاثاء/- إنه تم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخطار عائلاتهم.

ووفقًا لإحصاء الجيش، فإن مقتل الجندي يرفع إجمالي الجنود الذين قتلوا في أو منذ 7 أكتوبر من العام الماضي إلى 751 جنديا من بينهم 356 منذ بدء العمليات البرية للجيش في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، عن تفكيكها عبوة ناسفة تم وضعها على سياج مبنى في بتاح تكفا.

وأوضحت أنه في أعقاب تقرير عن جسم مشبوه في المنطقة، وصل رجال الشرطة وخبراء المتفجرات إلى مكان الحادث.