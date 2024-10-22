محافظ البحيرة : مشروعات البنية التحتية الأساسية أولويات المرحلة المقبلة

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لقاءً موسعًا مع عدد من الصحفيين ومراسلي الصحف العاملين بنطاق المحافظة، في ثاني لقاء لها معهم ، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات وتسليط الضوء على قضايا ومشاكل المواطنين وذلك بحضور حازم البنا مدير المكتب الإعلامي بالمحافظة.

تم خلال اللقاء استعراض المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، واستهلت الدكتورة جاكلين عازر اللقاء بتقديم الشكر للصحفيين على جهودهم في تغطية الأحداث المختلفة بمحافظة البحيرة، مشيدة بالدور الكبير في إظهار المحافظة والجهود التي تتم أمام الرأي العام، كما أعربت عن تقديرها للدور الذى تؤديه الصحافة فى تبنى القضايا الوطنية ونقل آراء ومشكلات المواطنين بكل موضوعية.

وأشارت إلى أهمية التواصل المستمر مع الصحفيين والإعلاميين والاستماع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم باعتبارهم نبض الشارع، مؤكدة حرصها على الشفافية والمكاشفة، بما يعزز من الشراكة بين المسؤولين التنفيذيين والإعلاميين في خدمة المجتمع.

تناول اللقاء عرض عدد من القضايا التي قدمها الصحفيون بناءً على تواصلهم المباشر مع المواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء مشروعات البنية التحتية، خاصة تلك التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، موضحة أن العمل يجري بوتيرة سريعة لتسليم تلك المشروعات في أقرب وقت.

وأشارت إلى جهود المحافظة المستمرة لإزالة الاشغالات والتعديات مشددة على أهمية الدور الإعلامي في تسليط الضوء على المشروعات القومية الهامة الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، وقالت أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية بالتنسيق مع المكتب الاعلامي بالمحافظة لتوثيق تلك المشروعات على أرض الواقع .

كما تم خلال اللقاء عرض الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"، وأكدت المحافظ أن البحيرة تشهد تنفيذ أكثر من 4000 مشروع جارى تنفيذها بعدد 6 مراكز.

في ختام اللقاء، عقدت المحافظ مؤتمرًا صحفيًا أكدت خلاله أن محافظة البحيرة، بفضل تنوعها الكبير في مجالات الزراعة والصناعة وتوافر الموارد الطبيعية والبشرية، تمتلك إمكانيات هائلة تؤهلها لتكون مركزًا اقتصاديًا متميزًا. وأشارت إلى أن المحافظة تسعى إلى تحسين إدارة مواردها لتحقيق أعلى قيمة ممكنة.

زتطرقت الدكتورة جاكلين إلى القطاع التعليمي، موضحة أن المحافظة تضم 4300 مدرسة تضم مليون ونصف طالب ويتم بشكل يومي متابعة تلك المدارس وعمل الصيانة الدورية لها بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، مع إجراء جولات مستمرة على المدارس بكافة مدن ومراكز المحافظة لضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم وضمان تنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم بتقليل الكثافات فى الفصول وتحقيق أعلى انضباط فى العملية التعليمية

وأكدت المحافظ أيضًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب دعم وتطوير قطاع الصناعة، حيث تضم البحيرة منطقتين صناعيتين على مساحة تتجاوز 1000 فدان، فضلاً عن وجود العديد من المشروعات الصناعية الضخمة مثل مصانع الأجبان الذي تفقده السيد وزير الصناعة مؤخرًا، والذي تجاوزت استثماراته المليار جنيه في عام واحد.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن أولويات المرحلة المقبلة تتضمن مشروعات البنية التحتية الأساسية في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرق، إضافة إلى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت على أن المحافظة تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحقيق التنمية الصناعية والبشرية، بما يضمن للمواطنين الشعور بالتحسن الفعلي في مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.