محلل سياسي: الاحتلال الصهيوني يواصل تدمير لبنان

قال سمير سكاف، المحلل السياسي، إن مستشفى الحريري لم تُستهدف بشكل مباشر، وحدث دمار في السيارات أمام المستشفى ولكن قوات الاحتلال الصهيونى لم تقصف المستشفى بشكل مباشر، لافتا الى أن هناك مبنى مكون من 10 طبقات تهدم أمام الناس وكان المشهد مروعا.

وأضاف سكاف، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن التدمير ما زال مستمراً في الجنوب، وتحديدًا في مدينة النبطية التي حدث فيها تدمير هائل على مدار ساعتين، في الشوارع الأساسية والسوق الرئيسي للمدينة، والتي تعتبر عاصمة محافظة النبطية في الجنوب اللبناني.

وتابع: «الاحتلال يحاول استهداف البُنى التحتية لحزب الله، وهناك دمار هائل في لبنان، وقد استيقظ اللبنانيون اليوم على دمار هائل في الأبنية في الضاحية، ومحيط مطار بيروت، كما أن الطرقات بين لبنان وسوريا مدمرة، وتحديدًا مدخل المصنع ومنطقة الهرمل».

