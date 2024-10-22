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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد رفعت: لابد من وجود سقف في الأعمال الفنية التي يتم عرضها.. فيديو

أحمد رفعت
أحمد رفعت
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تحدث الفنان أحمد رفعت عن مشاركته في برنامج "حياتي أنا"، مشيرا إلى أنه انجذب إلى البرنامج بعد أن رشحه المخرج محمد هلال للمشاركة في العمل، نظرا لأن البرنامج يتناول المشاكل التي تمس الأسر المصرية.

وتابع أحمد رفعت، في تصريحات صحفية، أن من أكثر المشاكل الأسرية التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، هي مشكلة سهولة الطلاق وارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع، موضحا أن العلاقة الزوجية تعد من العلاقات المقدسة.

وأضاف أحمد رفعت، أنه لابد من وجود سقف للأعمال الفنية التي يتم عرضها والتي لابد أن تتناسب مع عادات وتقاليد الأسر المصرية، بحيث لا يتم عرض بعض المشاهد الدرامية التي قد تتنافي مع أخلاقيات الأسرة المصرية على الشاشة.

أحمد رفعت حياتي أنا الأعمال الفنية الفنان أحمد رفعت