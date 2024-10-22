"الإسكان": توقيع عقد مبادلة لقطع الأراضي المملوكة لشركة سملا وعلم الروم بمرسى مطروح بقطعتي أرض بالقاهرة الجديدة

شهد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، توقيع عقد مبادلة لقطع الأراضي المملوكة لشركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية بمنطقة علم الروم بمرسى مطروح، بقطعتى أرض بمدينة القاهرة الجديدة، وقام بالتوقيع، الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده عبد الله يمانى، رئيس مجلس إدارة الشركة.



وأوضح الدكتور وليد عباس، أن توقيع هذا العقد يأتى تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، وجهود لجنة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء، مؤكداً أن هناك توجيهات لوزير الإسكان بحل مشاكل المستثمرين العرب والأجانب، وتذليل العقبات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتهيئة البيئة الاستثمارية فى مختلف المجالات بالأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأكد المهندس أمين غنيم، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية، موضحاً أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ترحب بالاستثمارات السعودية وتقدم كل الدعم والمساندة للشركات والمستثمرين، حيث إن الهيئة لديها فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة فى مدنها الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرهما.



وأشار الدكتور حسن الشوربجي، إلى أن العقد يتضمن مبادلة قطع الأراضي المملوكة لشركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية بمساحة حوالي 949 ‏فدانا بمنطقة علم الروم بمرسى مطروح، بقطعتى أرض بمدينة القاهرة الجديدة، أولاهما بمساحة 97 فداناً، بنشاط عمراني متكامل بمنطقة الألف فدان جنوب مدينتي، والثانية بمساحة 380.34 ‏فدان، بنشاط عمراني متكامل وأنشطة استثمارية، بمنطقة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم‏.