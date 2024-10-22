إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين لمحكمة جنح المطرية

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة تشكيل تخصص في سرقة الحقائب والمواطنين الي محكمة جنح المطرية.

تسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية، وعمل تحليل مخدرات للمتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة لضبط ( شخصين) لقيامهما بسرقة عدد من الحقائب من داخل ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة والمواد المخدرة بقصد التعاطى ، وتم بإرشادهما ضبط الحقائب المستولى عليها، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة ، كما إعترفا بإرتكابهما (2) واقعة سرقة آخرى.