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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين لمحكمة جنح المطرية

أرشيفية
أرشيفية
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قررت جهات التحقيق المختصة إحالة  تشكيل  تخصص في سرقة الحقائب والمواطنين الي محكمة جنح المطرية.
تسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية، وعمل تحليل مخدرات للمتهمين.
تعود تفاصيل الواقعة لضبط ( شخصين) لقيامهما بسرقة عدد من الحقائب من داخل ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة والمواد المخدرة بقصد التعاطى ، وتم بإرشادهما ضبط الحقائب المستولى عليها، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة ، كما إعترفا بإرتكابهما  (2) واقعة سرقة آخرى.

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