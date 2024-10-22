استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وذكرت وزارة الصحة - حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الطفل عبد الله جمال هواش (11 عاما) استشهد متأثرًا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس.

وأوضحت أن طفلا أُصيب أثناء انسحاب قوات الاحتلال من المدينة، عقب اعتقالها الشاب ناصر نشأت عناتي.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية قد اقتحمت، في وقت سابق من اليوم، البلدة القديمة في مدينة نابلس وتحديدًا حارة القريون في البلدة القديمة وأطلقت القنابل الدخانية، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة.

وفي السياق، اقتحم آلاف المستوطنين، مساء اليوم، قمة جبل "صبيح" في بيتا جَنُوب نابلس.

وقال رئيس مجلس بلدي بيتا محمود برهم، إن آلاف المستعمرين بينهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، اقتحموا قمة الجبل للمشاركة بحفل غنائي.

وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت، في الـ 28 من يونيو الماضي، على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، من ضمنها بؤرة "أفيتار" المقامة على جبل صبيح.