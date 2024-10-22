ثلاثي هجومي يقود تشكيل ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود النجم الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند، رفقة الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

يجلس على مقاعد بدلاء الملكي، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، وأردا جولر، وإندريك فيليبي.

ويسعى الريال لتحقيق الانتصار على دورتموند؛ من أجل تعديل مركزه في ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، لا سيما بعد خسارته من ليل الفرنسي في الجولة الماضية.

يحتل ريال مدريد المركز السابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي بوروسيا دورتموند على الصدارة بـ6 نقاط.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام - لوكا مودريتش

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.