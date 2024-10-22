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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

صرح أمني.. الداخلية تفتتح مقرًا لإدارة الجوازات والهجرة بالقاهرة الجديدة

افتتاح مقر للجوازات
افتتاح مقر للجوازات
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بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق فى تشغيل مقر الجوازات الكائن بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. 
 
يأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويُسر.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني، وتطوير الخدمات الجماهيرية المُقدَّمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصولهم على الخدمات في سهولة ويُسر.

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القاهرة وزارة الداخلية الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالقاهرة الجديدة