عبدالرحيم حسن: نحن في حاجة إلى أعمال تنشر الوعي الثقافي.. فيديو

تحدث الفنان عبد الرحيم حسن عن مشاركته في برنامج "حياتي أنا" الذي تقدمه الإعلامية سيرا إبراهيم، مشيرا إلى أن البرنامج البرنامج يعد عملا دراميا يتناول مشكلة تعني الأسرة المصرية، وعرض المشاكل الحقيقة للأسر المصرية على الشاشة، حيث إنه وافق على المشاركة في العمل بعد قراءة السيناريو.

وقال عبد الرحيم حسن في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن برنامج "حياتي أنا" يتناول العديد من القضايا والمشاكل مثل مشاكل التفكك الأسري التي تعاني منها العديد من الأسر المصرية في الآونة الأخيرة، في ظل غياب الأعمال الفنية التي تشجع على الترابط الأسري.

وتابع عبد الرحيم حسن، أن هناك بعض الأعمال فنية التي تشجع على البلطجة، وعندما تم عرض فيلم "إبراهيم الأبيض"، قام شاب بمعاكسة فتاة، ليقوم خطيبها بضربه بالمطواة، لذك نحن في حاجة إلى أعمال فنية تنشر الوعي الثقافي لدي شبابنا.