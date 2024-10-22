أسرة طلاب من أجل مصر تنظم فعالية "لنترك أثراً" بجامعة جنوب الوادي

نظمت أسرة طلاب من اجل مصر بالجامعة فعالية "لنترك أثراً" في دورتها الثالثة حاضر فيها الدكتور احمد عبدالآخر الخبير الدولي في مجال ريادة الاعمال والمحاسبة والمدرب بالعديد من الجامعات والبنوك بالوطن العربي ومحاضر معتمد حاصل علي الزمالة الأمريكية، وعضو هيئة الأوسمة للاستحقاق العلمي التابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، واستشاري التنمية وتطوير الموارد البشرية، حيث تناول موضوع " التأهيل لسوق العمل في ظل آليات الذكاء الاصطناعي ".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام اسرة طلاب من اجل مصر بالجامعة ، وبحضور الدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع ورائد عام فتيات اسرة طلاب من اجل مصر، والدكتور محمد همام مساعد رائد عام الأسرة.

وفى كلمتها نقلت الدكتورة بدرية حسن رائد عام فتيات اسرة طلاب من اجل مصر تحيات الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة ورائد عام الاسرة للحضور الطلابي والتهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد وايضاً بمناسبة احتفالات اكتوبر المجيدة، وأشارت أن هذه الفعالية تأتى في إطار حرص أسرة طلاب من أجل مصر على تنظيم الدورات التدريبية للطلاب لإكسابهم المهارات وإعدادهم لسوق العمل حيث تعد الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية ولازمة لبناء شخصيه الطالب من اجل اعداد خريج نافع لوطنه وقادر على مواكبة تحديات سوق العمل وكذلك لاستثمار طاقات الطلاب الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف الأنشطة.

وتناول الدكتور احمد عبدالآخر خلال الندوة الحديث بالشرح الوافي كيفية التأهيل لسوق العمل في ظل آليات الذكاء الاصطناعي وكيفية التطوير المهني، وتناول مهارات التوظيف في ظل رؤية مصر 2030،داعيا الطلاب للاستفادة القصوى من مبادرة "بداية" مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الانسان المصري.

كما استعرض خطوات تخطيط المسار المهني بنجاح، ونبذة عن الوظائف في الماضي والحاضر وما سوف يستحدث من وظائف في المستقبل وما هي المسميات الوظيفية الجديدة، وأوضح كذلك مهارات التقنية الحديثة المطلوبة للتوظيف، وتحديات التوظيف وكيفية التأهيل لمواجهة هذه التحديات حيث إن الدراسة الأكاديمية وحدها لا تكفي لصنع خريج لسوق العمل.

كما تناول المحاضر الفرص المقدمة للتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي والمقدمة من عدة جهات مثل وزارة الاتصالات، معهد الحوكمة المستدامة، وزارة التخطيط والتنمية، والأكاديمية الدولية للتدريب، مع شرح وتوضيح عن الذكاء الاصطناعي واهم الوظائف المكتسبة.

تخللت فقرات الفعالية مسابقات وأسئلة للطلاب المشاركين وتم توزيع العديد من الجوائز المالية والدورات التدريبية المجانية وغيرها من الجوائز، كما قدمت اسرة طلاب من اجل مصر درع الاسرة لكل من الدكتورة بدرية حسن، والدكتور محمد همام، والدكتور احمد عبدالآخر ، كما تم تسليم شهادات مختومة ومعتمدة للطلاب المشاركين وذلك وسط حضور من اعضاء هيئة التدريس ورواد الأسرة بكليات الجامعة وحشد طلابي كبير من مختلف كليات الجامعة .

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