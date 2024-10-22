بمشاركة رونالدو.. النصر يفشل في فك شفرة استقلال طهران بالشوط الأول

فشل فريق النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في هز شباك نظيره استقلال طهران الإيراني خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد راشد معقل نادي شباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة مجموعة الغرب.

يشارك رونالدو أساسيًا مع النصر أمام استقلال طهران، وحاول أكثر من مرة في فك شفرة الفريق الإيراني، ولكن باءت محاولاته بالفشل، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بلا أهداف.

مباراة النصر السعودي ضد استقلال طهران الإيراني

وتقام مباراة استقلال طهران والنصر على ملعب محايد هو استاد راشد الخاص بنادي شباب الأهلي بدبي، وذلك بعد قرار نقل المباراة بسبب الأوضاع الحالية في إيران.

وكان كريستيانو رونالدو قاد النصر لفوز كثير على الشباب، بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري السعودي.

ويحتل النصر السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي استقلال طهران الإيراني في المرتبة الخامسة بـ3 نقاط.