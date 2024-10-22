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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة المحامين تعلن أسماء التشكيل الجديد لهيئة المكتب

إجتماع هيئة المكتب
إجتماع هيئة المكتب بنقابة المحامين
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اجتمع مجلس النقابة العامة، اليوم الثلاثاء، الموافق 22/10/2024، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور 26 عضوًا من السادة أعضاء المجلس.

وقرر المجلس بإجماع الأصوات انتخاب كلٍ من:
الوكالة
1 ـ الأستاذ/ سعيد عبد الخالق ـ وكيل أول
2 ـ الأستاذ/ محمد الكسار      ـ وكيل ثان


الأمانة العامة
1 ـ الأستاذ/ محمود الداخلي ـ الأمين العام
2 ـ الأستاذ/ عيسى أبو عيسى ـ الأمين العام المساعد

أمانة الصندوق
1 ـ الأستاذ/ عبد المجيد هارون ـ أمين الصندوق

2 ـ الأستاذ/ محسن لطفي ـ أمين الصندوق المساعد

وحدد المجلس يوم الإثنين المقبل الموافق 28/10/2024، موعدًا لاستكمال تشكيل لجان مجلس نقابة المحامين.

 

مجلس نقابة المحامين تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين