نقابة المحامين تعلن أسماء التشكيل الجديد لهيئة المكتب

اجتمع مجلس النقابة العامة، اليوم الثلاثاء، الموافق 22/10/2024، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور 26 عضوًا من السادة أعضاء المجلس.

وقرر المجلس بإجماع الأصوات انتخاب كلٍ من:

الوكالة

1 ـ الأستاذ/ سعيد عبد الخالق ـ وكيل أول

2 ـ الأستاذ/ محمد الكسار ـ وكيل ثان



الأمانة العامة

1 ـ الأستاذ/ محمود الداخلي ـ الأمين العام

2 ـ الأستاذ/ عيسى أبو عيسى ـ الأمين العام المساعد

أمانة الصندوق

1 ـ الأستاذ/ عبد المجيد هارون ـ أمين الصندوق

2 ـ الأستاذ/ محسن لطفي ـ أمين الصندوق المساعد

وحدد المجلس يوم الإثنين المقبل الموافق 28/10/2024، موعدًا لاستكمال تشكيل لجان مجلس نقابة المحامين.