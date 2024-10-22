6 فوئد لفاكهة القشطة.. أبرزها تعزيز الصحة بتقوية المناعة

تعتبر فاكهة القشطة من الفواكه اللذيذة ،ولتناولها العديد من الفوائد الصحية، منها:

1.غنية بالفيتامينات

تحتوي فاكهة القشطة على مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين، والألياف، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة. وفيما يلي الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذه الفاكهة:

فيتامين C: تعد فاكهة القشطة مصدر ا جيدًا لفيتامين C، وهو عنصر غذائي أساسي يدعم الجهاز المناعي، ويعزز من عمل الكولاجين في الجسم، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة في الجسم وتحتوي القشطة علي البوتاسيوم بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على الحفاظ على صحة القلب والعضلات السليمة، ويدعم نقل الإشارات العصبية، وينظم توازن السوائل في الجسم.

2 .تعمل القشطة كمضاد للأكسدة

فتحتوي على عدة مضادات أكسدة، منها فيتامين C، والبوليفينول ، وتساعد هذه المركبات على تجنب الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة الضارة، وتقليل الإجهاد الأكسدة، وحماية الخلايا من التلف.

3.السيطرة على ضغط الدم

تتضمن فوائد فاكهة القشطة في خفض ضغط الدم في احتوائها على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي قد تساعد في خفض ضغط الدم.

ويلعب البوتاسيوم دورا هاما في تنظيم ضغط الدم، حيث يساعد على توازن السوائل في الجسم، ويساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة تناول البوتاسيوم قد تعزز التخلص من الصوديوم الزائد من الجسم، والذي يمكن أن يكون له تأثير مفيد على ضغط الدم.

4.تعزيز جهاز المناعة

تعد فاكهة القشطة غنية بفيتامين سي ،والذي يدعم الجهاز المناعي وصحته، والحصول على كمية الفيتامين C الموصى بها يوميا يمكن أن يساعد الجسم على محاربة الإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية..تعزيز الجهاز المناعي، وتحسن من قدرته على مكافحة الجراثيم والعدوى.

المساهمة في تنشيط إنتاج الخلايا الدموية البيضاء التي تقوم بمكافحة الفيروسات والبكتيريا الضارة في الجسم.

يدخل في تركيب الكولاجين، والذي يساهم في تعزيز صحة الجلد والأنسجة.

5 .الوقاية من السرطان

تساعد فاكهة القشطة أنها تساهم في الوقاية من السرطان، وذلك لاحتوائها على مجموعة من المركبات النباتية، مثل الفلافونويدات التي لها خصائص مضادة للسرطان، حيث أنها تساهم في مكافحة الجذور الحرة الضارة وتقليل التأثيرات الضارة للأكسدة في الجسم، وتلعب مضادات الأكسدة دورا هاما في الحفاظ على صحة الخلايا وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

6.تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الكوب الواحد من فاكهة القشطة على 4.8 غرام من الألياف الذائبة، والتي تساهم في دعم الجهاز الهضمي، )مما يساهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك. من فوائد فاكهة القشطة للجهاز الهضمي أنها تعزز من عمل البكتيريا النافعة في المعدة،و المهمة في عملية الهضم.