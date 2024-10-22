لبنان: استشهاد 19 شخصا في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على مدينة النبطية وقضاء صيدا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم /الثلاثاء/، باستشهاد 19 شخصا في غارتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حي آل معتوق في مدينة النبطية، وبلدة تفاحتا في قضاء صيدا.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في مدينة النبطية، أسفرت عن 13 شهيدا من حي آل معتوق، وهي المجزرة الثانية في أقل من 48 ساعة، مشيرة إلى أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت حي آل معتوق، وهو امتداد لحي كسار زعتر عند المدخل الغربي لمدينة النبطية، ما أسفر عن تدمير عدد من المباني السكنية والتجارية بشكل كامل.

وأشارت إلى أن فرق الإسعاف عملت على رفع الأنقاض ونقل جثامين الشهداء إلى مستشفيات النبطية، وتعرضت هذه الفرق أثناء عملها لغارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي في محيط مكان المجزرة، مما أدى إلى وقوع إصابات عديدة بين المسعفين والأهالي، إضافة إلى حالات اختناق جراء الدخان المنبعث من انفجار الصواريخ.

وفي بلدة تفاحتا، شن طيران الاحتلال غارة أدت إلى سقوط 6 شهداء وعدد من الجرحى.

وفي سياق متصل، شن طيران الاحتلال غارتين على بلدة كفركلا ومجرى نهر الليطاني باتجاه ديرميماس - منطقة القصيبة في مرجعيون، بالإضافة إلى شن غارة على بلدة البزالية شمال بعلبك، وأخرى استهدفت مبنى على تلال رأس العين في مدينة بعلبك لجهة حي العسيرة.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة العباسية بقضاء صور، ولكن الصاروخ لم ينفجر، كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدتي الشعيتية والمطرية، بالإضافة إلى خرق جدار الصوت على دفعتين بشكل قوي في أجواء المنطقة.

بدوره، أوضح تقرير منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور ناصر ياسين أنه تم تسجيل 125 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10775 اعتداء.

وأشار التقرير إلى أنه تم فتح 1095 مركزا لاستقبال النازحين منها 908 مراكز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، موضحا أن العدد الإجمالي للنازحين وصل إلى 191516 نازحا في مراكز الإيواء، حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت.