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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح أعمال تطوير حديقة "فيصل فستيفال" بالسويس

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افتتحت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حى فيصل بمحافظة السويس، اليوم اعمال تطوير حديقة "فيصل فستيفال" بمنطقة الصباح والذى تخلله افتتاح بازارهلا أكتوبر لعرض المنتجات بتخفيضات تصل الي ٥٠%  ، رافقها  اللواء هشام الشيمى رئيس حى السويس ومحمد الملاح رئيس الغرفة التحارية بالسويس و عدد من اعضاء مجلس النواب فى اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال ٥١ .
تضمن البازار الذى ضم ١٠٠ عارض على مساحة الحديقة التي تصل الي ٦٠٠٠ متر مربع  كافة المنتجات والبضائع والمواد الغذائية و بعض المستلزمات لتجهيز العرائس بتخفيضات وصلت الي ٥٠ % .

من جانبه قال المهندس  رامي المكاوي ، منسق المهرجان، ان البازار هدفه تشجيع العارضين من اصحاب المشاريع المتوسطة و منتهية الصغر ، بالاضافة الي وجود عارضين من شركات كبري باسعار مخفضة جدا لخدمة ابناء محافظة السويس. 

واشار " مكاوي " فى تصريحات صحفيه اليوم، الى ان المعرض شمل كافة الاشياء التي يجتاجها المواطن بالإضافة الي مستلزمات العرائس بجودة عالية وباسعار اقل من المعروض خارج الاسواق ، مضيفا تم توزيع جوائز على المواطنين من خلال مسابقات أقيمت خلال اليوم .

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إحتفالات المحافظة بعيدها القومي المواد الغذائية محافظة السويس محم حى السويس أعضاء مجلس النواب