افتتاح أعمال تطوير حديقة "فيصل فستيفال" بالسويس

افتتحت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حى فيصل بمحافظة السويس، اليوم اعمال تطوير حديقة "فيصل فستيفال" بمنطقة الصباح والذى تخلله افتتاح بازارهلا أكتوبر لعرض المنتجات بتخفيضات تصل الي ٥٠% ، رافقها اللواء هشام الشيمى رئيس حى السويس ومحمد الملاح رئيس الغرفة التحارية بالسويس و عدد من اعضاء مجلس النواب فى اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال ٥١ .

تضمن البازار الذى ضم ١٠٠ عارض على مساحة الحديقة التي تصل الي ٦٠٠٠ متر مربع كافة المنتجات والبضائع والمواد الغذائية و بعض المستلزمات لتجهيز العرائس بتخفيضات وصلت الي ٥٠ % .

من جانبه قال المهندس رامي المكاوي ، منسق المهرجان، ان البازار هدفه تشجيع العارضين من اصحاب المشاريع المتوسطة و منتهية الصغر ، بالاضافة الي وجود عارضين من شركات كبري باسعار مخفضة جدا لخدمة ابناء محافظة السويس.

واشار " مكاوي " فى تصريحات صحفيه اليوم، الى ان المعرض شمل كافة الاشياء التي يجتاجها المواطن بالإضافة الي مستلزمات العرائس بجودة عالية وباسعار اقل من المعروض خارج الاسواق ، مضيفا تم توزيع جوائز على المواطنين من خلال مسابقات أقيمت خلال اليوم .

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