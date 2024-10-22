مسئول في الناتو: أوكرانيا تسير على طريق عضوية "الناتو"

أكد نائب الأمين العام بالنيابة لحلف شمال الاطلسي "الناتو" بوريس روج، أهمية أن تنتصر أوكرانيا في كفاحها من أجل الاحتفاظ بسيادتها واستقلالها خلال الأزمة مع روسيا.

وأكد روج - وفق بيان "الناتو"- "أوكرانيا تسير على طريق لا رجعة فيه نحو عضوية الناتو، لذا فإن الأمر ليس مطروحًا للنقاش حول ما إذا كانت أوكرانيا ستكون عضوًا في الناتو،الدعم لأوكرانيا ليس خيريًا، إنه يتعلق بمصالحنا الاستراتيجية".

وسلط، نائب الأمين العام خلال إجتماع ناقش "استراتيجية الناتو 360 درجة والشراكات الاستراتيجية" في لاتفيا، الضوء على التزام الحلفاء بمزيد من الدعم لأوكرانيا، وتعزيز علاقاتهم مع الشركاء في المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز ردع الناتو ودفاعه.

والتقى روج بكبار المسئولين الحكوميين في لاتفيا، وأثنى على لاتفيا لمساهماتها في أمن الحلفاء ودعمها الثابت لأوكرانيا.