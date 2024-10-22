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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحكومة الأردنية: نمر بظرف دقيق وصعب في الإقليم وأمن الحدود أمر سيادي للدولة

الناطق الرسمي باسم
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني
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أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن الإقليم يمر بظرف دقيق وصعب،وقال"علينا جميعا أن نستمر بالتأكيد على تحصين بلدنا ومحاولة حمايته من كل الأخطار الموجودة في الإقليم".

وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء الأردنية اليوم "الثلاثاء" للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء، أن الموقف الحكومي بشأن "حادثة البحر الميت" كان قويا، والحكومة معنية بأمن واستقرار المملكة، وأمن الحدود أمر سيادي كبير ولا يجب أن يكون هناك في حال من الأحوال انتهاك لهذه الحدود.

وشدد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية على أن الحكومة معنية بالحفاظ على خطابها الإعلامي والسياسي بأعلى درجات المسئولية بما يتماهى مع الثوابت الوطنية التي تؤكد على الأمن والاستقرار، وعدم استحضار أية مشاهد تحدث في دول إقليمية لتكون موجودة في الأردن.

وأوضح المومني أن الأردن يناصر الشعب الفلسطيني وواجب عليه، والأردن القوي والمستقر الآمن هو الأقدر على مناصرة الشعب الفلسطيني.

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