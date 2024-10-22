حابس الشروف: مقتل قائد اللواء 401 أثر في نفسية جنود الاحتلال الإسرائيلي

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تطبق خطة الجنرالات، والتي من أهدافها ترحيل المواطنين الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، وتضييق الخناق على المقاتلين من حركة حماس والمقاومة الفلسطينية ومنع عودة وتمركز حركة المقاومة في مناطق الشمال.

وأضاف «الشروف»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت شبه فردية، خاص بعد مقتل يحيى السنوار، وعدد من قادة المقاومة، وبالتالي حركة حماس أصبحت تعمل كمائن للإسرائيليين، بمعنى أنها تضرب وتهرب.

وأكد أن عملية المقاومة الفلسطينية لا تقتصر على حركة حماس أو على الشعب الفلسطيني سواء بالسلاح أو الصمود، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني في محطة صعبة جدا فليس أمامه سوى الموت أو المقاومة، ويفضل الشعب للمقاومة.

وأوضح أن مقتل قائد اللواء 401 كانت ضربة قوية على الجيش الإسرائيلي وكان لها تأثير نفسي عليهم وبالتالي بدأوا بقصف وتدمير شامل لرفع معنويات الجيش الإسرائيلي بعد مقتل قائده، لأنه عادة عند مقتل القائد في الجيش تضعف قدرة التحكم والسيطرة، فعوضوا هذا ذلك بالضرب الشامل.