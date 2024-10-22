وزير الاستثمار الليبي: أنجزنا البنية التحتية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية

قال وزير الاستثمار الليبي علي السعيدي القايدي أن وزارة الاستثمار وزارة مستحدثة في دولة ليبيا مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار رقم 9 صدر في عام 2010 قبل سقوط النظام السابق.

وأضاف القايدي خلال مداخلة عبر تقنية زووم في فعاليات المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار، أن قانون الاستثمار الليبي أعطى مميزات كثيرة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد القايدي أن ليبيا سوق واعد للاستثمار في عدد كبير من المجالات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والسياحة.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار رغم أنها وزارة مستحدثة إلا أنها عكفت خلال الـ 26 شهرا الماضية على إنجاز البنية التحتية اللازمة لإعداد قواعد متينة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تفعيل الشباك الواحد لاستخراج التراخيص اللازمة في وقت زمني لا يزيد على 74 ساعة فقط.