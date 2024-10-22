«الاستثمار»: الجودة هي العنصر الأساسي لتحسين مناخ الأعمال ونمو الاقتصاد

قالت الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الجودة هي العنصر الأساسي للعمل في الهيئة ومن خلالها يتم تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، وبالتالي نمو الاقتصاد، ومن خلالها يتم العمل على توفير الوقت والجهد للمستثمر.

وأكدت خلال المؤتمر العربي للجودة والاستثمار، أهمية اختيار عنوان المؤتمر وربط الجودة بالاستثمار، موضحة أن الهيئة تسعى باستمرار على إزالة البيروقراطية التي تواجه المستثمر المصري والعربي والأجنبي من خلال الحرص على تفعيل الجودة.

وأشارت الهواري إلى أن الهيئة تسعى بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عالي الكفاءة أو الجودة وهو الاستثمار الذي يخلق نقلة نوعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وليس فقط تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأشارت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى الحرص على تحقيق معدلات نمو احتوائية من خلال الاستثمارات المباشرة المرتقبة، مع الحرص على تعزيز الإنتاجية وجذب العملات الصعبة وتوفير فرص العمل.

ولفتت إلى أن الهيئة تسعى مع مختلف جهات الدولة على إعداد الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع وضع المستهدفات، موضحة أن الخطة مسؤولية الهيئة لكن تحقيق المستهدفات مسؤولية كل قطاعات الدولة.

ويستهدف المؤتمر العربي للجودة والاستثمار رؤية شاملة تركز على ضرورة تطبيق مبادئ الجودة والحوكمة في منظمات الأعمال ومدي تأثيرها على جودة الاستثمار بشكل مباشر.

وتناقش جلسات المؤتمر الالتزام بالمعايير الدولية يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي. ودور الحكومة والسياسات في دعم الجودة والاستثمار.

كما يناقش المؤتمر تطوير نظم الإدارة في الرياضة لوضعها في خريطة الاستثمار. والاعتماد الدولي مستقبل الاستثمار في الوطن العربي. والتحكيم التجاري يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي.

فضلا عن جودة القوانين الوطنية وتأثيرها على الاستثمار المحلي والأجنبي. وجودة التدريب المهني ودورة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

ويناقش أيضا تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد والاستثمار. والحوكمة ودورها في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.