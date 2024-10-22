محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق ليفربول، غدًا الأربعاء، ضيفًا على نظيره لايبزيج بملعب ريد بول أرينا، في لقاء يديره تحكيميًا السويسري ساندرو سشارير.

ويتواجد محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة لايبزيج، حيث سافر رفقة بعثة فريقه إلى ألمانيا ضمن 21 لاعبًا أعلن عنهم سلوت اليوم الثلاثاء.

وغادر صلاح مع الريدز إلى ألمانيا من مطار جون لينون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء قبل مواجهة لايبزيج، بعد أيام قليلة من فوز حمر الميرسيسايد على تشيلسي في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي لايبزيج في المركز الـ29 بلا نقاط.

قائمة ليفربول لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كويمين كيليهر – جاروس – هاري ديفيز.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أندرو روبرتسون – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – جاريل كوانساه – كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – كورتيس جونز – ريان جرافنبيرش – واتارا إندو – مورتون – تيري نيوني.

وفي الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز – داروين نونيز.