ضبط 5 أطنان دواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود الحملة المبكرة التى نفذتها لجنة المرور والتفتيش على محال بيع الدواجن والمجازر والمطاعم بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وذلك بمتابعة من اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، حيث أسفرت عن ضبط ٢ مجزر وثلاجة غير مرخصة وتقع داخل الكتلة السكنية بقرية الضهرة بمركز فارسكور .

وتم رصد أجولة مدون عليها ملصقات مزيفة لأربعة مجازر غير مرخصة بداخلها كميات كبيرة من مجزءات الدواجن بوزن يقدر بحوالي 5 أطنان تم ايداعها بإحدى الثلاجات والتحفظ على كافة الكميات لحين صدور قرار النيابة ، كما تم إتخاذ إجراءات الغلق والتشميع للمجزرين والثلاجة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

هذا ويشار إلى أن لجنة المرور والتفتيش على محال بيع الدواجن والمجازر والمطاعم تم تشكيلها بقرار محافظ دمياط ، حيث تضم ممثلين عن إدارة التراخيص بالوحدات المحلية وشرطة البيئة والمسطحات ومديريتى التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري وبرئاسة مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة دمياط، حيث أن مهمة اللجنة تتمثل فى المرور والتفتيش على تلك المنشآت للتأكد من طرق التخلص السليم والآمن من مخلفات المجازر والزيوت والمسلى المستخدمة فى الطهى وتسليمها إلى متعهد حاصل على الموافقة البيئية لنقل المخلفات والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

شنت الوحدات المحلية للمدن والمراكز في دمياط حملات متابعة ميدانية على محطات الوقود و مستودعات الغاز والمخابز للتأكد من استقرار الحالة التموينية ومرور مستمر على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة إجراءات وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على خلفية قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية و إعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط بنطاق المحافظة اعتبارًا من الجمعة الماضية .