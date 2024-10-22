محافظ قنا يبحث آخر المستجدات الخاصة ببرنامج النمو الأخضر الشامل

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم بمكتبه آرون ادواردو مستشار التقييم الدولي الأول لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بمصر، والوفد المرافق له.

ضم الوفد كلًا من هنا أحمد عباس مستشار التقييم الوطنى، والدكتور عادل صبري، المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيد)، وونورة عتيبة مسؤل التقييم والمتابعة بالمشروع، والمهندس عمر حمادة رياض، المنسق الميداني للمشروع بمحافظتي قنا والأقصر، وذلك لمتابعة أنشطة مشروع النمو الأخضر الشامل بالمحافظة.

ناقش محافظ قنا مع الوفد آخر المستجدات الخاصة بمشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في محافظتي قنا والأقصر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة كشريك رئيسي لليونيدو وعدد من الشركاء المحليين، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية ـ سفارة سويسرا بمصر، والذي يهدف لخدمة أبناء المحافظة لبناء مجتمع أفضل، من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز الابتكار في العديد من المجالات كالإستدامة الزراعية والبيئية والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أنه حريص على تعزيز التعاون مع منظمة اليونيدو وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات المنظمة في قطاعي الزراعة والصناعة ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخضراء وكذلك مشروع النمو الأخضر الشامل، مؤكدا أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لتنفيذ مشروعات وبرامج المنظمة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجميع الجهات المختصة.

و أوضح الدكتور عادل صبري، أن المشروع يهدف إلى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج الأعلاف والمخصبات الحيوية، وكذلك إنتاج الوقود الحيوي والطاقة الجديدة والمستدامة المستخدمة في الري بالطاقة الشمسية. كما يقدم المشروع خدمات دعم فني وتمويل ولوجستيات وتعبئة وتغليف، بما يكمل سلسلة القيمة، مضيفا أن المشروع يساهم في تعزيز جهود الحكومة نحو التحول إلى اقتصاد أكثر شمولًا ودوائر خضراء، من خلال قيادة تغييرات نظام السوق لخلق بيئة أكثر ملاءمة للشركات والقوى العاملة في الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل حقيقية للشباب والحفاظ على البيئة، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص في مشروع النمو الأخضر لدوره في التنمية الاقتصادية المحلية.