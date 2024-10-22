اشتباه بتورط موظفة في البنتاجون بتسريب خطط عسكرية إسرائيلية لإيران

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، يوم الثلاثاء، بوجود اشتباه في تورط موظفة بارزة في الوزارة بتسريب تفاصيل خطط عسكرية إسرائيلية إلى مصادر في إيران.

وأوضح المسؤول في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز عربية" أن الموظفة المشكوك في تورطها هي أمريكية من أصول إيرانية تُدعى آريان طبطبائي، حيث يُشتبه في قيامها بتمرير وثائق تتعلق بخطة عسكرية إسرائيلية تستهدف إيران.

وأضاف أن لجان الاستخبارات والقوات المسلحة في الكونجرس قد تم إطلاعها على الموضوع، نظرًا لحساسية المسألة، ولأن الموظفة المتورطة تتمتع بتصريح أمني من الدرجة العالية، مما يتيح لها الوصول إلى معلومات شديدة السرية.

وفقًا للمصادر، فإن آريان طبطبائي، التي لم يتم توجيه اتهامات رسمية ضدها بعد، تعمل في منصب مديرة مكتب أحد مساعدي وزير الدفاع لويد أوستن، والذي يُعنى بالعمليات الخاصة والقضايا الدولية.

في سياق متصل، أبدى أعضاء في الكونجرس الأمريكي، خاصة من الحزب الجمهوري، مخاوفهم حول هذه القضية، مشيرين إلى صلتها بالتحقيقات السابقة المتعلقة بالمبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي.

التحقيقات السابقة اشتملت على مزاعم بتصرفه بمعلومات سرية دون تصريح، وإجراء اتصالات سرية مع شخصيات إيرانية.

وفي تطور آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قد أتم إعداد خطة للرد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران أوائل الشهر الجاري.

الخطة تشمل استهداف منازل مسؤولين إيرانيين كجزء من رد فعل انتقامي على محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستخدام طائرة مسيرة، أطلقها حزب الله باتجاه منزله في شمال البلاد قبل أيام.

وأشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الخارجية قدما الخطة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع، للتعامل مع التهديدات الإيرانية المتصاعدة.