السوبر المصري.. الزمالك يدرس طلب تأجيل النهائي أمام الأهلي 24 ساعة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2024 - 07:07 م

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن دراسة مجلس الإدارة لطلب تأجيل مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الجمعة بدلا من الخميس؛ وذلك بسبب ظروف لاعبيه.

وقال المصدر، إن المسؤولين داخل نادي الزمالك يفكرون في التقدم بطلب رسمي للجنة المنظمة لبطولة السوبر المحلي لتأجيل مباراة الأهلي في نهائي البطولة لمدة 24 ساعة، بسبب الأحداث التي شهدها معسكر الفريق بالتحفظ على الثلاثي عبد الواحد السيد مدير الكرة ومصطفى شلبي ونبيل دونجا ثنائي الأبيض في نيابة أبوظبي بعد مباراة بيراميدز في نصف نهائي البطولة وإحالتهم لمحاكمة غداً الأربعاء.

ومن المقرر أن يغادر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة القاهرة إلي دولة الإمارات العربية المتحدة فى طائرة السابعة ونصف لإحتواء أزمة ثلاثي الزمالك بعد تحويلهم للمحاكمة فى أبوظبى.

ويأتي سفر وزير الرياضة فى هذا التوقيت نظرا لتأزم موقف ثلاثي الزمالك والتدخل الرسمي علي مستوي الدولة نظرا للعلاقات القوية التي تربط مصر والإمارات علي جميع المستويات.

وأحالت نيابة أبوظبي ثلاثي الزمالك نبيل عماد وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي إلى المحاكمة وجلسة عاجلة غداً في الإمارات.