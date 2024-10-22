إيقاف حارس الأهلي السابق 4 أشهر وتغريمه 350 ألف جنيه

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، إيقاف الحارس محمود الزنفلي، حارس مرمى الأهلي السابق، 4 أشهر وتغريمه 350 ألف جنيه.

وقررت لجنة شؤون اللاعبين إيقاف محمود الزنفلي لمدة 4 أشهر وتغريمه مبلغ 350 ألف جنيه، بناءً على شكوى تقدم بها نادي غزل المحلة؛ لتوقيعه إلى ناديين.

وكانت الأزمة قد بدأت بتوقيع الزنفلي لعقد انضمام مع نادي غزل المحلة، قبل أن يتراجع عن قراره ويعلن انتقاله إلى حرس الحدود، الأمر الذي دفع نادي المحلة لتقديم شكوى رسمية ضد حارس الأهلي السابق.

الزنفلي

إيقاف الزنفلي

وكان الزنفلي، قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى الأهلي قادمًا من نادي الداخلية، حيث شارك في 11 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 5 مناسبات.

وبعد انتهاء إعارته، الأهلي قرر عدم تفعيل بند شراء الزنفلي، ليعود اللاعب إلى الداخلية قبل أن ينتقل إلى غزل المحلة ثم حرس الحدود في سلسلة من الانتقالات المثيرة.

وكان محمود الزنفلي رحل عن صفوف نادي البنك الأهلي بداية الموسم الماضي وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية، بعد فشل انتقال محمد أبو جبل من البنك الأهلي إلى الأهلي.